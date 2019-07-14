Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını Daryl Impey kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Etienne ile Brioude arasındaki 170,5 kilometrelik 9. etabını, 4 saat 3 dakika 12 saniyelik derecesiyle Daryl Impey ilk sırada bitirdi.
Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 23 saniyelik farkı korudu.
Turun 10. etabı, yarın Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapılacak. Fransa
Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris
'te koşulacak 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 38 saat 37 dakika 36 saniye 2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23 saniye 3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 53 saniye