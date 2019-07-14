Son Dakika Haberleri: Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını Daryl Impey kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını Daryl Impey kazandı

14 saat önce

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Etienne ile Brioude arasındaki 170,5 kilometrelik 9. etabını, 4 saat 3 dakika 12 saniyelik derecesiyle Daryl Impey ilk sırada bitirdi.

Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını Daryl Impey kazandı, System.String[]
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Etienne ile Brioude arasındaki 170,5 kilometrelik 9. etabını, 4 saat 3 dakika 12 saniyelik derecesiyle Daryl Impey ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 23 saniyelik farkı korudu.

Turun 10. etabı, yarın Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 38 saat 37 dakika 36 saniye 2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23 saniye 3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 53 saniye
Saint Etienne, Fransa, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nükleer kriz baş gösterdi! İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması! Damien Comolli, Luiz Gustavo için Marsilyalı yöneticilerle görüşüyor 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını Daryl Impey kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]