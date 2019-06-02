Son Dakika Haberleri: Fransa, Bolivya'yı 2 golle geçti
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Fransa, Bolivya'yı 2 golle geçti

1 saat önce

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.

Fransa, Bolivya'yı 2 golle geçti, System.String[]
Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.
Fransa, Nantes kentindeki La Beaujoire Stadı'nda Bolivya'yı ağırladı.
Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci devre başlarken yerini Wissam Ben Yedder'e bıraktı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde liderlikte bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Avrupa, Türkiye, Bolivya, Fransa, Spor
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