Fransa, Vagadugu'daki büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Fransa, Vagadugu'daki büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

02.10.2022 00:22
Fransa, Vagadugu'daki büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

Fransa, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki büyükelçiliğine ve ülkedeki bir Fransız Enstitüsüne yapılan saldırıları kınadı.

Fransa, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki büyükelçiliğine ve ülkedeki bir Fransız Enstitüsüne yapılan saldırıları kınadı.

Fransız basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, saldırıların, Fransa'ya karşı dezenformasyon kampanyasıyla manipüle edilen göstericiler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fransa vatandaşlarının güvenliği için Vagadugu'da bir kriz birimi kurulduğunu belirten Legendre'nin saldırıları şiddetle kınadıklarını söylediği vurgulandı.

Haberde, Fransız diplomatik yerleşkelere yönelik herhangi bir saldırıyı "kabul edilemez" olarak değerlendiren Legendre'nin, "Tarafları uluslararası sözleşmelere uygun olarak güvenliği sağlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Burkina Faso'da Yüzbaşı İbrahim Traore ve destekçileri, dün, ocak ayında darbe yapmasını destekledikleri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın ülke sorunlarının çözümünde yetersiz kaldığını ileri sürerek yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Darbeciler, bir sonraki emre kadar anayasa, hükümet ve Ulusal Meclisin askıya alındığını, ülke sınırlarının kapatıldığını ve ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ilan etmişti.

Darbeci askerler, bugün devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada, Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmüştü.

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanmıştı.

Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığı iddiaları sonrası darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine ve bir Fransız Enstitüsüne saldırmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Vagadugu'daki büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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