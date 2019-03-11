Son Dakika Haberleri: Fransa, Buteflika'nın Adaylığını Geri Çekmesinden Memnun

Fransa, Buteflika'nın Adaylığını Geri Çekmesinden Memnun

29 dakika önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını geri çekmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fransa, Buteflika'nın Adaylığını Geri Çekmesinden Memnun, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını geri çekmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, "Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve Cezayir siyasi sisteminde yenilik yapmak için adımlar atacağını açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Le Drian, ülkesinin Cezayir halkının isteklerine cevap verebilecek yeni bir dinamiğin hızlı şekilde oluşmasını istediğini kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıklamıştı.

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar almıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Fransa, Güncel
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