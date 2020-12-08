Fransa Büyükelçiliği'nden Paris Anlaşması'nın 5. yılı dolayısıyla çevre toplantısı - Son Dakika

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye'nin; sıra dışı, doğal ve çok zengin bir mirasa sahip olduğunu belirterek, "Bunların korunması önemli." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Paris Anlaşması'nın 5. yılı dolayısıyla "Biyoçeşitlilik, İklim ve Çevre: Nasıl Seferber Oluruz?" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) aracılığıyla Türkiye'de iklim değişikliğine karşı çeşitli desteklerde bulunduklarını ifade etti.

Magro, ormanlarda tehlike altındaki türlerin korunması amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini aktararak, "Biyoçeşitlilik için başka destekler de verdik. Bu ülke; sıra dışı, doğal ve çok zengin bir mirasa sahip. Bunların korunması önemli" dedi.

Biyoçeşitlilik, iklim ve çevreye ilişkin hedeflerin yerine getirilmesinde kolektif çalışmanın önemine vurgu yapan Magro, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Glasgow'da 2021'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı (COP26) son derece önemli bir zirve olacak. Aslında COP21'den bu yana en önemli zirve olacak. Çünkü bu zirvede önümüzdeki on yıllar için iklim hedeflerinin daha da yukarıya çekilmesinin kabul edilmesi bekleniyor. Burada kalkınma modelimizin de dönüştürülmesi söz konusu. Enerji geçişi Avrupa Birliği (AB) açısından da önümüzdeki dönemlerde kabul edilecek bir sürü önemli kararları gerektiriyor.

Birçok önemli aktörün çevre alanında yaptığı olağanüstü çalışmaların altını çizmemiz lazım. Bilim insanları, çeşitli bilimler arasında köprüler kurarak bu çalışmaları daha da geliştiriyorlar. Sivil toplumun ve gençliğin buradaki rolü çok önemli."

"İklim, çevre ve biyoçeşitlilikle ilgili bir an önce harekete geçilmeli"

Fransa'nın çevre alanında Büyükelçisi Yann Wehrling ise çevrenin kötüleşmesinin sağlık sonuçları olduğuna dikkati çekerek, son 30-40 yıl içerisinde bulaşıcı hastalıkların giderek artmasının büyük ihtimalle çevrenin kötüye gitmesinden kaynaklandığını söyledi.

Wehrling, "Bilim insanları, BM'de ekim sonundaki bir raporda bunu bir kez daha teyit etti. Yani bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasıyla, hayvandan insana geçen hastalıkların artmasıyla, ister iklim olsun ister biyoçeşitlilik olsun, çevre koşullarının kötüye gitmesi arasında bir bağ kuruluyor." dedi.

İklim, çevre ve biyoçeşitlilikle ilgili olarak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Wehrling, şunları kaydetti:

"Bir bakıma duvara dayanmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde mutlaka harekete geçmemiz lazım. Bilim insanları 'iş işten henüz geçmedi' diyorlar. Evet, henüz iş işten geçmedi, hala harekete geçebiliriz. Çünkü iş işten geçmiş olsaydı o zaman herkes ipin ucunu bırakırdı ancak tam tersine, kolları sıvamanın zamanı ve önümüzdeki yıl hem iklim hem biyoçeşitlilik için çok önemli uluslararası randevularımız var."