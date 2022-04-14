Fransa büyükelçiliğini çok yakında Lviv'den yeniden Kiev'e taşıyacak - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Fransa'nın Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini "çok yakında" yeniden başkent Kiev'e taşıyacağını açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlamasının ardından mart ayı başlarında Fransa'da birçok ülke gibi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliğini Lviv kentine taşımıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın büyükelçiliğini "çok yakında" yeniden başkent Kiev'e taşıyacağını aktarılarak, "Bu yeniden konuşlandırma çok yakında gerçekleşecek ve Fransa'nın Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlattığı savaşla yüzleşmek için her alanda Ukrayna'ya verdiği desteği daha da derinleştirmesine olanak sağlayacak" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı bugün yaptıkları telefon görüşmesinde büyükelçilik hakkında alınan karar ile ilgili bilgilendirdiği ifade edildi. İkilinin ayrıca, Fransa'nın "Rus kuvvetleri tarafından işlenen suistimallere ilişkin kanıtların toplanması ve belgelenmesi" yanı sıra insani yardım operasyonları ve askeri teçhizat sağlanması konularını da görüştükleri belirtildi.

Öte yandan şu ana kadar Çekya, Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurdu.

(İHA)