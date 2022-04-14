Fransa büyükelçiliğini çok yakında Lviv'den yeniden Kiev'e taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa büyükelçiliğini çok yakında Lviv'den yeniden Kiev'e taşıyacak

14.04.2022 23:09
Fransa büyükelçiliğini çok yakında Lviv'den yeniden Kiev'e taşıyacak

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Fransa'nın Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini "çok yakında" yeniden başkent Kiev'e taşıyacağını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Fransa'nın Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini "çok yakında" yeniden başkent Kiev'e taşıyacağını açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlamasının ardından mart ayı başlarında Fransa'da birçok ülke gibi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliğini Lviv kentine taşımıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın büyükelçiliğini "çok yakında" yeniden başkent Kiev'e taşıyacağını aktarılarak, "Bu yeniden konuşlandırma çok yakında gerçekleşecek ve Fransa'nın Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlattığı savaşla yüzleşmek için her alanda Ukrayna'ya verdiği desteği daha da derinleştirmesine olanak sağlayacak" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı bugün yaptıkları telefon görüşmesinde büyükelçilik hakkında alınan karar ile ilgili bilgilendirdiği ifade edildi. İkilinin ayrıca, Fransa'nın "Rus kuvvetleri tarafından işlenen suistimallere ilişkin kanıtların toplanması ve belgelenmesi" yanı sıra insani yardım operasyonları ve askeri teçhizat sağlanması konularını da görüştükleri belirtildi.

Öte yandan şu ana kadar Çekya, Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurdu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Fransa, Lviv'deki Büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıyacak Fransa, Lviv'deki Büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıyacak Macron, Rusya'nın saldırılarını soykırım olarak nitelendirmeyi reddetti Macron, Rusya'nın saldırılarını soykırım olarak nitelendirmeyi reddetti

Ukrayna, Fransa, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa büyükelçiliğini çok yakında Lviv'den yeniden Kiev'e taşıyacak - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:33 Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 23:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa büyükelçiliğini çok yakında Lviv'den yeniden Kiev'e taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement