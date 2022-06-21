Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz

21.06.2022 23:08

Fransa Ankara Büyükelçiliği’nde Türk-Fransız Kültür Derneği’nin 70. Kuruluş yıldönümü Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ev sahipliğinde kutlandı. Büyükelçi Magro, “Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği’nin 70.yıldönümünü kutluyoruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Oda Orkestrası şef Erol Erdinç yönetiminde, solist Şefika Kutluer eşliğinde konser verdi.

MELİS YILDIRIM

Fransa Ankara Büyükelçiliği'nde Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70. Kuruluş yıldönümü Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ev sahipliğinde kutlandı. Büyükelçi Magro, "Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.yıldönümünü kutluyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Oda Orkestrası şef Erol Erdinç yönetiminde, solist Şefika Kutluer eşliğinde konser verdi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70. Kuruluş yıldönümü Büyükelçi Magro ev sahipliğinde bugün kutlandı. Ayrıca, Fransız sanatçı Jean-François Léal'in "Bitkisel Düşlem" adlı fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Büyükelçi Magro yaptığı konuşmada "Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.yıldönümünü kutluyoruz" dedi. Büyükelçi'den sonra Dernek Başkanı Gülden Danışman konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Oda Orkestrası solist Şefika Kutluer eşliğinde ve şef Erol Erdinç yönetiminde bir konser verdi. Kemanda Gönenç Sazer, Ayşe Akçay, Püren Üstün, Çişe Korkmaz; viyolada Yeliz Arslan Cem Şentin; çelloda Pınar Turan, İpek Gürel ve kontrabasta Burak Karaağaç müziği icra etti.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 Son dakika... Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu Son dakika... Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Kaynak: ANKA

Ankara, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:17 Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:06:48. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement