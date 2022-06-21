Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz

Konuşmaların ardından Ankara Oda Orkestrası solist Şefika Kutluer eşliğinde ve şef Erol Erdinç yönetiminde bir konser verdi. Kemanda Gönenç Sazer, Ayşe Akçay , Püren Üstün, Çişe Korkmaz; viyolada Yeliz Arslan Cem Şentin; çelloda Pınar Turan , İpek Gürel ve kontrabasta Burak Karaağaç müziği icra etti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70. Kuruluş yıldönümü Büyükelçi Magro ev sahipliğinde bugün kutlandı. Ayrıca, Fransız sanatçı Jean-François Léal'in "Bitkisel Düşlem" adlı fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Büyükelçi Magro yaptığı konuşmada "Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.yıldönümünü kutluyoruz" dedi. Büyükelçi'den sonra Dernek Başkanı Gülden Danışman konuştu.

Kaynak: ANKA

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