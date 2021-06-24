Fransa Büyükelçisi Magro'dan Vali Bilmez'e Ziyaret - Son Dakika

Makam ziyaretinin ardından Valilik Ali Paşa toplantı salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez, Büyükelçi Herve Magro ile heyeti, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca 'nın katılımıyla yapılan toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilik Şeref defterini imzalayan Büyükelçi Magro ve beraberindeki heyet, daha sonra makama geçerek Vali Bilmez ile bir süre görüştü.

Büyükelçi Herve Magro, Van programı kapsamında beraberindeki AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Matthieu Combe ve İç Güvenlik Ataşesi Xavier Claudel ile Valiliğe geldi.

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