Fransa "büyümek" için vasıflı göçmenlere ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

Fransa'nın kalkınması ve ekonomik olarak büyümesi için daha fazla ve vasıflı göçmene ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Fransa Başbakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Konseyi (CAE), dün, ülkenin son yıllarda göçmen alımı ve göçmenlerin kalifiye durumuna ilişkin 67. raporunu yayımladı.

Fransa'nın daha fazla büyümesi ve kalkınması için daha vasıflı göçmene ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, 2019'da ülkeye daimi göçmen girişinin 292 bin kişi olduğu, bu sayının ülke nüfusunun yüzde 0,41'ine tekabül ettiği aktarıldı.

Raporda, Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri baz alındığında, Fransa'ya göçmen akışının düşük olduğu ve CAE'nin bu durumdan endişe duyduğu vurgulandı.

OECD'nin 2019 verilerine göre Fransa'da, 8,4 milyon olan göçmenin ülke nüfusunun yüzde 12,8'ini temsil ettiği kaydedilen raporda, bu oranın ABD'de yüzde 13,6, İngiltere'de yüzde 13,7, Almanya'da 16,1, İsveç'te yüzde 19,5 ve Kanada'da yüzde 21 olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) verilerine göre, 2020'de ülkedeki göçmenlerin yüzde 37,8'inin ortaokul diplomasına denk veya daha düşük bir eğitim seviyesine sahip olduğu, bu oranın Fransız vatandaşlarında yüzde 18,9 olduğu belirtildi.

Fransa'daki göçmenlerin yüzde 70'i Afrika'dan

Fransa'da, göçmenlerin köken çeşitliliğinin az olduğuna işaret edilen raporda, Avrupa kökenli olmayan göçmenlerin yüzde 70'inin Afrika'dan geldiği, OECD ülkeleri baz alındığında ise Fransa'daki göçmenlerin daha az vasıflı olduğu kaydedildi.

Raporda, CAE'nin daha fazla göçmen görmek istediği, nitelik ve çeşitlilik barındıran iş gücü göçünün sermaye akışını artıracağı belirtildi.

Fransa'da göçmenlerin kimliği tartışma konusu

Kamuoyunda, göçmenlere yönelik kimlik ve güvenlik tartışmalarının yaygınlaştığından yakınılan raporda, bu durumun nitelikli iş gücü göçünü engellediğine işaret edildi.

Raporda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına kısa vadede etkin şekilde yanıt verebilmek için iş vizesi başvurularının dijitalleştirilmesi, merkezileşmesi ve sistematik hale getirilmesi çabalarının sürdürülmesi önerildi.

Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerin çalışma ve oturum alma kriterlerinin kolaylaştırılmasının daha faydalı olacağına da değinildi.

Avrupa'da en fazla Müslüman göçmen barındıran Fransa'da, son dönemde hükümetin göçmen ve Müslümanlara yönelik tutum ve politikaları, insan hakları kuruluşları başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.