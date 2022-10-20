Fransa, Çad'da demokrasi talep eden protestoculara yönelik şiddetti kınadı

Fransa, Çad'da demokrasi talep etmek için sokaklara çıkan göstericilere yönelik şiddetti kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu sabah Çad'da, özelliklede göstericilere karşı kullanılan ölümcül silahlarla birlikte şiddet meydana geldi." ifadesi kullanılarak, bu durumun kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın bu olaylarda bir ilgisi olmadığı ve bu yöndeki bilgilerin yalan olduğu vurgulanarak, Çad'daki olayların ülkenin iç siyasetiyle ilgisi olduğu kaydedildi.

Olay

Çad'da Eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine'de yüzlerce kişi sokaklara çıkmıştı.

Geçiş hükümetinin, dün getirdiği sokağa çıkma yasağına uymayan ve yönetimin sivillere devrini talep eden göstericilere güvenlik güçleri gerçek mermi ile müdahale etmişti.

Alwihda Info haber sitesine göre, olaylarda başkent Encemine'de en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.