Fransa, Çad ordusuna askeri mühimmat desteği sağladı - Son Dakika

Fransa, Çad ordusuna destek amacıyla askeri mühimmat gönderdi.

Fransa'nın Encemine Büyükelçisi Bertrand Cochery, Çad'ın başkenti Encemine'de hafta sonu düzenlenen ve üst düzey yetkililerin katıldığı bir törende yaptığı açıklamada, Çad ordusuna 9 tanktan oluşan askeri mühimmat desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Fransız yetkilileri, mühimmatlarla birlikte yedek parçalarını da teslim ettiklerini belirterek, ülkede 20 bin Çadlı askere de askeri formasyon vermeye devam ettiklerini hatırlattı.

Fransa'nın Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nda toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor. Çad, Barkhane Operasyonu'nun komutanlığına ev sahipliği yapıyor.

Operasyonun Mali ayağında aralık sonundan ocak başına kadar 5 askerin hayatını kaybetmesi Fransız kamuoyunda ciddi eleştiri konusu olmuş, operasyonun sona ermesi ya da asker sayısının azaltılmasına ilişkin talepler gündeme gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, konunun Encemine'de şubat ayında düzenlenecek G5 Sahel Zirvesi'nde karara bağlanacağını söylemiş ve asker sayısının azaltılmasına yeşil ışık yakmıştı.