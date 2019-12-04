Son Dakika Haberleri: Fransa: Çalışanlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto için sınırsız greve gidiyor
Son Dakika Dünya Fransa: Çalışanlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto için sınırsız greve gidiyor - Son Dakika Dünya

Fransa: Çalışanlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto için sınırsız greve gidiyor

6 saat önce

Fransa’da çalışanlar, yarından itibaren hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız greve gidecek.

Fransa: Çalışanlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto için sınırsız greve gidiyor, System.String[]

Fransa'da çalışanlar, yarından itibaren hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız greve gidecek.


İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 245 gösteri ve yürüyüş düzenlenmesi için izin alındığını duyurdu. Başkent Paris'te Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:13 
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