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Fransa: Çalışanlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto için sınırsız greve gidiyor
6 saat önce
Fransa’da çalışanlar, yarından itibaren hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız greve gidecek.
Fransa'da çalışanlar, yarından itibaren hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız greve gidecek.
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 245 gösteri ve yürüyüş düzenlenmesi için izin alındığını duyurdu. Başkent Paris'te Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:13
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