Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi Açıklaması

26.03.2023 17:20
Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi Açıklaması

Tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi.

Tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi.
Dussopt, Fransız kamu radyosu France Inter'e emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin açıklama yaptı.
Güvenlik güçlerinin yoğun şekilde sokaklarda organize olduğunu belirten Dussopt, "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri talimatı" aldıklarını dile getirdi.
"Yalnızca gerektiğinde halkın arasına çıkmamız istendi." ifadesini kullanan Fransız Bakan, kolluk kuvvetlerinin görev yapmasına öncelik verildiğini kaydetti.
Talimatın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mı ya da Başbakan Elisabeth Borne'dan mı geldiğine ilişkin yorum yapmayan Dussopt, polisin şiddet eylemleriyle saatlerce mücadele etmekten tükenme aşamasına geldiğini anlattı.
Dussopt, hükümetin Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın bir maddesine dayanarak emeklilik reformunu geçirme kararına tepki gösteren muhalefeti eleştirerek, bu maddenin daha önceki hükümetlerce de devreye alındığını söyledi.
Yasa tasarısının sendikalarla dört aylık istişare ve Parlamentoda 175 saat tartışıldıktan sonra kabul edildiğini belirten Fransız Bakan, "Böyle bir reformla Rus ruleti oynamıyoruz. Ulusal Mecliste oylamaya sunmak için her şeyi yaptık. Bu, madde (49/3) tarihimizde 100 kez kullanıldı." dedi.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor.
Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara 'Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin' talimatı verildiğini söyledi Açıklaması Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara 'Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin' talimatı verildiğini söyledi Açıklaması Macron geri adım atmıyor! Sokakları yangın yerine çeviren protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyecekler Macron geri adım atmıyor! Sokakları yangın yerine çeviren protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyecekler Rapor: Fransa'da ırkçı ve din karşıtı saldırılar yükselişe geçti Rapor: Fransa'da ırkçı ve din karşıtı saldırılar yükselişe geçti

France Inter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara 'Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin' talimatı verildiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Gökhan Çıra nişanlısı Eylül Keleş ile evlendiğini, yaptığı paylaşımla duyurdu
17:32 Son Dakika: Trabzonspor'un yeni Başkanı Ertuğrul Doğan oldu
17:26 Gönderildiğini haberlerden öğrenmişti! Bayern Münih'ten Nagelsmann açıklaması
16:44 Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti
16:41 Hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden çalışan ve doktor hakkında dava açıldı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor
16:25 Kalp krizi geçirdikten sonra doktorlarla kavga eden futbolcu Nemenja Gudelj'nin kardeşi çıktı
16:22 Son Dakika: 100 bin imza toplayan Sinan Oğan, dördüncü cumhurbaşkanı adayı oldu
15:09 Pazar alanına park etmiş taksiyi elleriyle kaldırdılar! O anlar kamerada
15:58 Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibi, masalarındaki son anketin sonucunu paylaştı: Yüzde 56 ile önde bitiriyoruz
15:21 Güzel sunucu Diletta Leotta, kumsalda kırmızı mayosuyla hamilelik pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2023 18:17:51. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement