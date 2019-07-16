Son Dakika Haberleri: Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların...
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Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların...

34 dakika önce

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların..., System.String[]
Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti. - PARİS
Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
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