Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların...
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Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti. - PARİS
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