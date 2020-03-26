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Fransa, Covid-19 salgınında hasta sevki için bir hızlı treni hastaneye dönüştürdü
6 saat önce
Fransa, Covid-19 salgınında hasta sevki için bir hızlı treni hastaneye dönüştürdü
Fransa, Covid-19 salgınının hızlı yayılması ve doğu bölgesindeki sağlık merkezlerinin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine buradaki hastaların başka bölgelere sevki için bir hızlı treni (TGV) hastaneye dönüştürdü.
Başta Strasbourg kentinde olmak üzere doğu bölgesinde tedavi için bekleyen hastalar, içinde 50'ye yakın sağlık görevlisi ile birlikte mobil hastaneye dönüştürülmüş iki katlı trenle batı bölgelerine sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:32
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