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Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse "ayrımcı" sözlerinden geri adım attı - Son Dakika

Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse "ayrımcı" sözlerinden geri adım attı

14.02.2022 17:59
Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse "ayrımcı" sözlerinden geri adım attı

Fransa'da merkez sağcı cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, mitinginde aşırı sağcı yazar Renaud Camus'un, çoğunluğu Afrika kıtasından gelen Müslüman, Arap ve siyahilerin, Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçtiğini ileri sürdüğü "Büyük İkame (Grand Remplacement)" teorisini...

Fransa'da merkez sağcı cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, mitinginde aşırı sağcı yazar Renaud Camus'un, çoğunluğu Afrika kıtasından gelen Müslüman, Arap ve siyahilerin, Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçtiğini ileri sürdüğü "Büyük İkame (Grand Remplacement)" teorisini benimseyici sözleri nedeniyle siyasilerden ve entelektüellerden gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

Ülkede nisanda gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Pecresse "Yeni Fransa" vizyonunu açıkladığı Paris'teki mitinginde aşırı sağ tezleri savunduğu, ayrımcılık yaptığı eleştirileri üzerine konuk olduğu RTL radyosunda açıklamalarda bulundu.

Pecresse rakiplerinden aşırı sağcı Eric Zemmour gibi Müslüman ve göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı banliyöleri "Fransız olmayan alanlar" olarak nitelendirse de "Büyük İkame" teorisini kabul etmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı seçilirse Fransa'da ilk defa kadın bir cumhurbaşkanının olacağını ve çok ses getireceğini söyleyen Pecresse, bunun kadınların hayatına da olumlu yansıyacağını savundu.

Pecresse, gelecekte ayakta duran bir Fransa'nın olup olmayacağı endişesinde olduğunu ifade ederek, yapıcı bir kişiliği bulunduğunu ve Fransızlarla doğrudan diyalog konusunda en rahat aday olduğunu iddia etti.

Seçilirse başörtüyü yasaklayacağından endişe ediliyor

Öte yandan, mitingde sarf ettiği sözler kadar hitabet şekliyle de gündem olan Pecresse'in konuşma tarzını, yakın çevresindekiler dahil olmak üzere birçok kişi "ortaokul çocuğu konuşması" şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca Pecresse'nin başörtüsü hakkında dün sarf ettiği sözler, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ülkede başörtüsü yasağını gündeme getireceği şeklinde yorumlandı.

Yabancı düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı yazar Renaud Camus'un 2010'lu yılların başında popülerleştirdiği ve diğer bir aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı olan Eric Zemmour'un sık sık dile getirdiği "Büyük İkame" komplo teorisiyle, çoğunluğu Kuzey Afrika, Magrip ülkeleri ve Sahraaltı Afrika'dan gelen özellikle Müslüman, Arap ve siyahilerin, küresel elitlerin ön ayak olmasıyla birlikte Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçeceği iddia ediliyor.

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Cumhurbaşkanı adayı, Müslüman, Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse 'ayrımcı' sözlerinden geri adım attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse "ayrımcı" sözlerinden geri adım attı - Son Dakika
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