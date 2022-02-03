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Fransa cumhurbaşkanı adayları Mali'nin olmayan Paris büyükelçisinin gönderilmesini istedi - Son Dakika

Fransa cumhurbaşkanı adayları Mali'nin olmayan Paris büyükelçisinin gönderilmesini istedi

03.02.2022 20:49
Fransa cumhurbaşkanı adayları Mali'nin olmayan Paris büyükelçisinin gönderilmesini istedi

Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Valerie Pecresse ile Ulusal Birlik (RN) Partisinden Marine Le Pen, Mali'nin Fransız Büyükelçisini kovma hamlesine karşılık Paris yönetiminin, iki yıldır Paris'te temsilci bulundurmayan bu ülkenin, olmayan büyükelçisini...

Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Valerie Pecresse ile Ulusal Birlik (RN) Partisinden Marine Le Pen, Mali'nin Fransız Büyükelçisini kovma hamlesine karşılık Paris yönetiminin, iki yıldır Paris'te temsilci bulundurmayan bu ülkenin, olmayan büyükelçisini göndermesi çağrısında bulundu.

Mali'nin 31 Ocak'ta Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından, 2 Şubat'ta CNews kanalına konuşan Pecresse misilleme olarak, "Mali'nin Büyükelçisi Fransa'da hala ne yapıyor?" sorusunu yöneltti.

Europe 1 kanalına konuşan aşırı sağcı Marine Le Pen de Mali'nin Paris Büyükelçisinin derhal gönderilmesi gerektiği söyleyerek, sunucuya hitaben "Sizinle konuşurken (Büyükelçinin) şu anda zaten uçakta olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Le Pen, Fransa'nın, Mali hükümeti tarafından küçük düşürülmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

İki cumhurbaşkanı adayının bu sözlerine, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Gabriel Attal'dan cevap gecikmedi.

Bamako yönetiminin iki yıldır Paris'te büyükelçisinin bulunmadığını anımsatan Attal, halihazırda Fransa'da, Mali'nin sadece bir maslahatgüzarının olduğunu belirtti.

Attal, Mali'nin 2021'de Paris Büyükelçisi için yeni bir akreditasyon talebinde bulunduğunu, Fransa'nın ise bunu reddettiğini kaydetti.

Gabriel Attal iki adaya ithafen "Kürsü konuşmaları yapmadan önce, bu dosyalar hakkında bilgi edinmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mali'nin Paris'te en son görev yapan Büyükelçisi Toumani Djimé Diallo, 27 Şubat 2020'de ülkesine geri çağrılmıştı.

Diallo, Mali'ye gönderilen Fransız askerleri hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle diplomatik gerginliğe yol açmıştı.

Ardından Mali tarafından Paris'e gönderilen diplomatların Büyükelçilik akreditasyon talepleri, her defasında Fransa tarafından reddedilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa cumhurbaşkanı adayları Mali'nin olmayan Paris büyükelçisinin gönderilmesini istedi - Son Dakika


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