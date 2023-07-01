Fransa Cumhurbaşkanı Almanya ziyaretini protestolar nedeniyle erteledi - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Almanya ziyaretini protestolar nedeniyle erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Almanya ziyaretini protestolar nedeniyle erteledi

01.07.2023 16:25

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi. Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor. Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle Almanya ziyaretini ertelediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi.

Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.

Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Kaynak: AA
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