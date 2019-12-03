Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım"...
Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım'... - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım"...

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi. - LONDRA

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:12:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]