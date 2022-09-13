Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki son gelişmeleri BMGK'ya taşıyacak - Son Dakika
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Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki son gelişmeleri BMGK'ya taşıyacak

13.09.2022 21:16
Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki son gelişmeleri BMGK'ya taşıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyacağını duyurdu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler anımsatılırken, Macron'un, "ateşkese ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi" çağrısında bulunmaya devam ettiği kaydedildi.

"Fransa, durumu şu anda başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak." ifadesine yer verilen açıklamada, bu çatışmayla alakalı veya sonucu olarak ortaya çıkan tüm sorunların yalnızca müzakere yoluyla çözülmesi için Macron'un tüm taraflar için hazır olduğu vurgulandı.

Ermenistan provokasyonda bulunmuştu

Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtildi.

Azerbaycan'ın 50 askerini şehit verdiği çatışmalarda, Ermenistan tarafında ise 49 kişinin öldüğü aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ermenistan, Azerbaycan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki son gelişmeleri BMGK'ya taşıyacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki son gelişmeleri BMGK'ya taşıyacak - Son Dakika
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