Macron'dan BM reformu yapılması çağrısı - Son Dakika
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Macron'dan BM reformu yapılması çağrısı

21.09.2022 01:08
Macron'dan BM reformu yapılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daha kapsamlı bir temsil için reform başlatılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daha kapsamlı bir temsil için reform başlatılması çağrısında bulundu.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

BMGK'nin yeni üyeleri kabul etmesi ve temsil kabiliyetinin daha kapsamlı olması için reform başlatılması çağrısı yapan Macron, reformla BMGK'nin toplu cinayetler söz konusu olduğunda veto hakkını sınırlandırmasını talep etti.

Macron, BM ve ulusların savaş veya barış arasında seçim yapmak zorunda olduğuna değindi.

"Geçtiğimiz 24 Şubat'ta BMGK daimi üyesi Rusya, saldırgan, işgal ve ilhak eylemiyle toplu güvenliğimizi bozdu" diyen Macron, Rusya'nın BM'nin sözleşmesini ve devletlerin egemen eşitliği ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

Macron, böylelikle Rusya'nın dünyanın başka bölgelerinde de ilhak savaşlarına önünü açmaya karar verdiğine işaret etti.

"Emperyalizm ve sömürgeler çağına dönüş"

Ukrayna'daki savaş ne kadar uzarsa, Avrupa ve dünyanın barışı için o kadar tehlikeli hale geldiğini söyleyen Macron, "24 Şubat'tan bu yana karşı karşıya kaldığımız şey, emperyalizm ve sömürgeler çağına geri dönüştür." dedi.

Macron, Fransa'nın bunu kabul etmediğinin ve barışı aramaya devam edeceğinin altını çizerek, bu nedenle Rusya'yla yürütülen diyaloğun arkasında olduğunu belirtti.

Emmanuel Macron, uluslararası hukuka saygı duyan bir anlaşmanın barışın geri gelmesini sağlayacağına işaret ederek, "Bir müzakere, ancak Ukrayna'nın egemen bir şekilde istemesi ve Rusya'nın iyi niyetle kabul etmesi halinde mümkün olacaktır." diye konuştu.

"Rusya'nın, askeri yollarla bir irade empoze etmeyeceğini anlaması gerekiyor artık, bombalanmış ve şimdi de buna işgal edilmiş topraklarda sinizmle sahte referandumları ekleyerek bile olsa da" ifadesini kullanan Macron, Rusya'ya savaşı bırakması için BM üyelerini harekete geçmeye çağırdı.

Macron, "Ayrıca burada temsil edilen bazı ülkelerin bu savaş konusunda bir tür tarafsızlık içinde kaldıklarını da biliyorum." ifadesini kullanarak, bugün sessiz kalanların yeni bir emperyalizm gayesine hizmet ettiğini değindi.

Dünya'da yeni bir bölünme riskine atıfta bulunan Macron, bu bölünmeyi reddettiğini vurguladı. Macron, bölünme girişiminin ABD ve Çin arasındaki gerilimi arttırdığına değindi.

Konuşmasında iklim, gıda krizi, terörizm, nükleer gibi konuları ele alan Macron, Avrupa'dan "dayanışma yollarıyla" karadan ve 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan anlaşmayla Karadeniz'den ihraç edilen Ukrayna tahılına değindi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan BM reformu yapılması çağrısı - Son Dakika

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