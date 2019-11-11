Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Macron, yarın başlayacak BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı'nda konuşma yapmak üzere Paris'te bulunan Guterres ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Emmanuel Macron daha sonra, yarın başlayacak Paris Barış Forumu'na katılacak ve aralarında Kuzey Makedonya, Kamerun, Kongo, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerinin bulunduğu 30'a yakın lider için Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

UNESCO Genel Sekreteri Audrez Azoulay de yemeğe katıldı.

Guterres'in Paris Barış Forumu'na da katılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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