Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi

27.09.2022 00:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te görüştü.

Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı Paşinyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında, kalıcı barış için Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakerelerin gecikmeden başlaması çağrısı yaptı.

Son günlerde Paşinyan ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Macron, "Rafa kaldırılan meseleler çok, bunları biliyoruz, sadece müzakere yoluyla ele alınmalıdır." diye konuştu.

Macron, sahada durumun gittikçe kritik hale geldiğine değinerek, Ermenistan topraklarının hedef alındığını, sivil altyapısının tahrip edildiğini savundu.

Ermenistan- Türkiye ilişkileri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Macron, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlara ilişkin meseleyi, kalıcı barışı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerle ele alabileceğini ifade etti.

Macron ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme konusunu ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımlarının bölge barışı için önemli olduğuna vurgu yaptı.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi - Son Dakika

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