Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, Seçim Sürecini Başlatmak İçin Juan Guaido'yu...
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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