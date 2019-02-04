Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, Seçim Sürecini Başlatmak İçin Juan Guaido'yu...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, Seçim Sürecini Başlatmak İçin Juan Guaido'yu...

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:39 Kaynak: AA

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