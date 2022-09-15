Fransa'da 2023'te ilticayla ilgili yasa tasarısı meclise sunulacak - Son Dakika
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Fransa'da 2023'te ilticayla ilgili yasa tasarısı meclise sunulacak

15.09.2022 23:52
Fransa'da 2023'te ilticayla ilgili yasa tasarısı meclise sunulacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilticaya ilişkin yasa tasarısının 2023'ün başında Ulusal Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilticaya ilişkin yasa tasarısının 2023'ün başında Ulusal Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Macron, Paris'te valilere yaptığı konuşmada, halihazırda iklim değişikliğinin sonuçlarını kendi topraklarında yaşadıklarına değinerek "(Karbon) salımını azaltmak için ulusun tamamının hayatını yeniden düzenlemeliyiz." dedi.

"Emeklilik reformu gerekli"

Macron, nüfusun yaşlandığını belirtti, ülkede emeklilik reformunun gerekli olduğu değerlendirmesinde bulundu. Macron, hükümetin bu reformu yürüteceğine işaret etti.

Enerji fiyatlarındaki artış, enerji tedariki ve tasarrufu konularına değinen Macron, gelecek günlerde yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmayı hedefleyen bir yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini vurguladı.

Macron, uyuşturucuyla terörle ve "ayrılıkçılıklarla" mücadelenin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"Ayrılıkçı" yasa olarak da bilinen "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasını anımsatan Macron, bu yasadan önce eğitim çatısı altındaki kuruluşların ve yerlerin amacından uzaklaştığında, "hijyen koşullarını karşılayamama durumunun" kapatılmaları için yeterli gerekçe olarak kullanıldığını kaydetti.

2023'te ilticaya ilişkin yasa tasarı

Macron, mevcut göçle ilgili politikalarını "etkisiz ve insanlık dışı" olarak nitelendirerek "'Etksiz', çünkü komşularımıza göre daha fazla düzensiz durumdaki yabancılarla karşı karşıya kalıyoruz ve 'insanlık dışı' çünkü bu baskı onları çoğu zaman kötü ağırlamamamıza (neden) oluyor." dedi.

Sefalet içinde olan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geldiklerinde en yoksul mahallelere koyulmasına değinen Macron, bu politikayı "absürt" olarak değerlendirdi.

Macron, "2023'ün başında ilticaya ilişkin, yani göçle (ilgili) yasa tasarısı (Ulusal Meclis'e) sunulacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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