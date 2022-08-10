Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

10.08.2022 11:40
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dün telefonda görüşen ikilinin, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya destek vermek ve bu ülkenin askeri, insani ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklar arasında yüksek düzeyde koordinasyon sağlamaktaki kararlılıklarını yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede Macron ve Johnson'ın "Ukrayna- Rusya savaşının sebebiyet verdiği gıda krizini" ele aldıklarına değinildi.

Macron ve Johnson'ın, Avrupa'nın Ukrayna tahıllarının kara ve nehir yoluyla ihracı için çabalarına desteklerini yinelediklerine yer verilen açıklamada, ikilinin Fransa ve İngiltere arasındaki ikili ilişkinin güçlendirilmesini de ele aldıkları belirtildi.

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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda
Kaynak: AA

England, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika
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