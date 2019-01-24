Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro Yasa Dışı Şekilde Seçildikten...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro Yasa Dışı Şekilde Seçildikten...

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:24 Kaynak: AA

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