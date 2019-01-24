Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro Yasa Dışı Şekilde Seçildikten...
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:24 Kaynak: AA
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