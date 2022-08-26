Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de

26.08.2022 00:43
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de - Son Dakika

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