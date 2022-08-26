Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de (2) - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de (2)

26.08.2022 09:48

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de (2) - Son Dakika
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