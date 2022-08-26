Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de (2)

Tutuklanan Gülşen'in ifadesine damga vuran sözler: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir 'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

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