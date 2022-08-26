Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de

Eşi ile 3 kızına kıyan şahıs, kanlı geceyi adım adım anlattı! Sözleri akıl alır gibi değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir 'de, başkent Cezayir'deki Hristiyan ve Yahudi cemaatinin mezarlıklarını ziyaret etti. Macron, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

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