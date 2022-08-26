Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Hristiyan ve Yahudi cemaatinin mezarlıklarını ziyaret etti. Macron, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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