Macron, Rus güçlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, Rus güçlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısı yaptı

16.08.2022 19:22
Macron, Rus güçlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus askerlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus askerlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısında bulundu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Macron'un santralin etrafındaki durumla ilgili olarak endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, kendisinin santralin güvenliği için Rus askerlerinin çekilmesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Zelenskiy ile "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü'nün mümkün olan sürede alana bir misyonun gönderilmesi" önerisine ilişkin şartları ele aldığı aktarıldı.

"İki lider ayrıca küresel gıda güvenliği için ehemmiyet taşıyan Ukrayna tahılı ihracatını görüştü." denilen açıklamada, Macron ve Zelenskiy'nin tahılın transferine ilişkin anlaşma ile Birleşmiş Milletler tarafından kiralanan bir gemiyle tahılın ihtiyaç halindeki Afrika'ya gönderilmesini memnuniyetle karşıladıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna tahılının kara ve nehir yoluyla ihracının mümkün olmasına yönelik çabaları desteklediğine işaret edilerek temmuz ayında bu yolla 2,8 milyon ton tahıl ihracatı yapıldığı ve bunun artarak devam ettiği anımsatıldı.

Öte yandan Fransız basını görüşmenin 1 saat 20 dakika sürdüğünü aktararak Macron ve Zelenskiy'nin son olarak 1 Ağustos'ta görüştüğünü yazdı.

YORUMLAR
500
Zelenski'den hayati açıklama: Türkiye'ye de darbe olur Zelenski'den hayati açıklama: Türkiye'ye de darbe olur Ukrayna ve Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar nedeniyle birbirini suçluyor Ukrayna ve Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar nedeniyle birbirini suçluyor
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Rus güçlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:22:37. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Rus güçlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement