Macron'dan, Rus güçlerinin silahlarını Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı - Son Dakika
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Macron'dan, Rus güçlerinin silahlarını Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı

11.09.2022 22:19
Macron'dan, Rus güçlerinin silahlarını Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nden ağır ve hafif silahlarını çekmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nden ağır ve hafif silahlarını çekmesi çağrısında bulundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Putin telefonda görüştü.

Macron, görüşmede Ukrayna'da Rus askeri operasyonlarının devam etmesini kınarken, bu operasyonların bir an önce sonlandırılması, müzakerenin başlatılması ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması talebini hatırlattı.

Görüşmede Macron, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizerken, santralin bütünlüğü üzerindeki risklerin nedenini Rus işgaline bağladı.

Macron, Rus güçlerinin santralden ağır ve hafif silahlarını çekmesi çağrısında bulunurken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) tavsiyelerine uyulmasını talep etti.

Görüşmede Putin ve Macron, küresel gıda güvenliğini ele alırken, Macron, Avrupa Birliğinin yaptırımlarının tarım ürünlerinin yanı sıra tarım için gerekli ürünleri kapsamadığını belirtti.

Macron Putin'den, Birleşmiş Milletler gözetiminde Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın, ihraç edilen tahılın en acil ihtiyacı olanlara ulaştırılacak şekilde uygulanmasını sağlamasını istedi.

Macron bunun için, Gıda ve Tarım İyileştirme (FARM) girişimi çerçevesinde etkin bir koordinasyon sağlanmasının önemine değindi.

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Putin, Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü Putin, Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü Zaporijya Nükleer Santrali Tamamen Kapatıldı Zaporijya Nükleer Santrali Tamamen Kapatıldı
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan, Rus güçlerinin silahlarını Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macron'dan, Rus güçlerinin silahlarını Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı - Son Dakika
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