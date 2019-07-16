Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'da
2 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında tarihi Kalemegdan'daki Fransız ve Sırp askerler için yaptırılan anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:26 Kaynak: AA
, Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'daki resmi temasları kapsamında tarihi Kalemegdan'daki Fransız ve Sırp askerler için yaptırılan anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı. Macron'a, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic eşlik etti.
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