Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'da
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'da

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında tarihi Kalemegdan'daki Fransız ve Sırp askerler için yaptırılan anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında tarihi Kalemegdan'daki Fransız ve Sırp askerler için yaptırılan anıtı ziyaret ederek çiçek bıraktı. Macron'a, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic eşlik etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'da
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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