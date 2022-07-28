Fransa'dan terörle mücadele için "Benin'e askeri ekipman" sözü - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'dan terörle mücadele için "Benin'e askeri ekipman" sözü

28.07.2022 12:32
Fransa'dan terörle mücadele için "Benin'e askeri ekipman" sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terörle mücadele çabalarını desteklemek için Benin'e askeri teçhizat sağlama sözü verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terörle mücadele çabalarını desteklemek için Benin'e askeri teçhizat sağlama sözü verdi.

Afrika ziyareti kapsamında Kamerun'un ardından Benin'e giden Macron, mevkidaşı Patrice Talon ile bir araya geldi.

Benin Cumhurbaşkanı Talon, askeri teçhizat ve malzemelerin eksikliğine işaret ederek, "Bu ekipmanı almak için maddi imkanlarımız var ancak dünyadaki gerilimlerle birlikte sorunlu hale geliyor. Gerekeni yapmak için bir taahhütte bulundunuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Benin makamlarının taleplerine yanıt vererek, terörle mücadelede her zaman Benin ve yetkililerinin yanında olacağını belirtti.

Macron, askeri ekipmanların kısa vadede Fransa üzerinden teslim edileceğine dair söz verdi.

YORUMLAR
500
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Benin Devlet Başkanı Talon ortak basın toplantısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Benin Devlet Başkanı Talon ortak basın toplantısı Macron'a, Kamerun'a ilk ziyaretinde 'Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et' çağrısı Macron'a, Kamerun'a ilk ziyaretinde 'Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et' çağrısı
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Kamerun, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan terörle mücadele için 'Benin'e askeri ekipman' sözü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:24:15. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'dan terörle mücadele için "Benin'e askeri ekipman" sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement