Macron'dan Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumlara "parodi" yorumu - Son Dakika
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Macron'dan Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumlara "parodi" yorumu

21.09.2022 01:30
Macron'dan Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumlara "parodi" yorumu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde anons edilen referandumları "parodi" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde anons edilen referandumları "parodi" olarak nitelendirdi.

Fransız basınında yer alan habere göre Macron, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki 4 bölgede referandum yapılacağının duyurulmasını "bir parodi" olarak nitelendirerek, bu referandumların hiçbir hukuki sonucu bulunmayacağına değindi.

Macron, "Rusya tarafından anons edilen şeyin bir parodi olduğunu düşünüyorum. Gerçekte olan tek şey, Rusya tarafından karar verilen savaş, Ukrayna direnişi ve savaşın sona ermesini istememiz." dedi.

Olayı, ek bir provokasyon olarak nitelendiren Macron, "Savaşı tanımış, bombardımanlara maruz kalmış bölgelerde referandum organize etme fikri bile, sinizmin imzası." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

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