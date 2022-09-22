Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı

22.09.2022 22:41
Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde, ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde, ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Macron, bu çiftliğin üretime hazır olduğunu, ancak yapımının 10 yıldan fazla sürdüğünü belirtti.

Macron, konuşmasında artan enerji fiyatlarına atıfta bulunarak, enerjinin bir "savaş silahı" haline geldiğinden bahsetti.

Geçen yıl Avrupa'nın tükettiği Rus gazı yüzde 45'lik bir oranken, bugün bu oranın yüzde 9 olduğunu vurgulayan Macron, enerjide kaynakları çeşitlendirmeye, tasarrufa ve Avrupa dayanışmasına dayalı bir Avrupa stratejisi gözlemlediklerine değindi.

Emmanuel Macron, 2050'ye kadar 50 açık deniz rüzgar çiftliği kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yenilenebilir enerji projelerinin 2 kat daha hızlı ilerlemesini istediğini söyleyen Macron, buna ilişkin yasa tasarısının haftaya bakanlar kuruluna geleceğini aktardı.

Saint-Nazaire'deki açık deniz rüzgar çiftliği 80 rüzgar türbininden oluşuyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı Fransa'da İngiltere'ye göçmen kaçıran şebeke çökertildi Fransa'da İngiltere'ye göçmen kaçıran şebeke çökertildi
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan eşleriyle birlikte hatıra fotoğrafı
22:07 Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı
21:54 Kaza geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu! "Hepimiz hata yapabiliriz" dedi
21:55 Mehmet Ali Erbil'in Murat Avcı isimli TikTok kullanıcısıyla olan kavgası ifşa oldu
21:27 Kayseri'yi sağanak vurdu! Caddeler göle dönerken evleri su bastı
21:30 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik! Kasım ayında oylanacak
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
19:59 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgandan akılalmaz ifade: Tetiği Hannas isimli cin çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 22:41:39. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement