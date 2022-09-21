Macron, uluslararası toplumu "Putin'e azami baskı yapmaya" çağırdı - Son Dakika
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Macron, uluslararası toplumu "Putin'e azami baskı yapmaya" çağırdı

21.09.2022 20:42
Macron, uluslararası toplumu "Putin'e azami baskı yapmaya" çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası topluma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e azami baskı yapması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası topluma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e azami baskı yapması çağrısında bulundu.

New York'ta bulunan Macron, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) nükleer güvenliğe ilişkin toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Putin'in kısmi seferberlik ilanına ilişkin bir gazetecinin sorusuna Macron, "Tabii ki Rusya Devlet Başkanı Putin'in son saatlerde kısmi seferberlik çağrısı yapmayı seçmesini ve ülkesini, ülkesinin gençliğini savaşa sürüklemesini esefle karşılıyorum." yanıtını verdi.

"Rusya giderek izole oluyor"

Macron, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Hindistan'dan sonra Çin'in de ateşkes çağrısında bulunduğuna değinerek, "Bugün, Rusya giderek izole oluyor" dedi.

"Artık kimse Rusya'nın yaptığı seçimleri anlamıyor." ifadesini kullanan Macron, savaşı sonlandırması için uluslararası toplumu Putin'e azami baskı yapmaya çağırdı.

Macron, "İhtiyacımız olan şey, barış ve ateşkes" diyerek, Putin'in son saatlerde aldığı kararın yeni bir hata olduğunu dile getirdi.

"Putin, savaşın seviyesini artırmaya karar verdi." ifadesini kullanan Macron, bunun Rusya, Rus toplumu ve Rus gençleri için kötü bir haber olduğuna işaret etti.

Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet kanallarından yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, uluslararası toplumu 'Putin'e azami baskı yapmaya' çağırdı - Son Dakika

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