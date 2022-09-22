Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı

22.09.2022 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletleri'in 77. genel kuruluna hitap ettiği sırada dolu olan koltuklar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşurken boşaldı. Fransa'da hiç hoş karşılanmayan bu durum 'Fransa'nın cazibesini kaybettiği' gibi yorumlar aldı. Yapılan haberlerde ülkelerin 4'te 3'ünün konuşmaya dinlemediği, bunun yerine kafeteryaya gitmeyi ya da sigara içmeyi tercih ettiği belirtildi.

ABD'nin New Yorkkentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapmıştı. Erdoğan'ın konuşması sırasında salonun doluluğu dikkat çekerken, aynı gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşma yaptığı sıra koltukların boş kaldığı dikkatlerden kaçmadı. bu durum Fransa'da hiç hoş karşılanmadı, Fransa basını boş koltuklar tartışmalara yol açtı.

BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap ederken dolu olan koltuklar, Macron konuşurken boş kaldı

"FRANSA CAZİBESİNİ KAYBETTİ"

Macron'un, kürsüde zaman zaman ses tonunu yükselttiği konuşması Afrika'da tepki çekerken salonun büyük oranda boş kalması sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Macron'un konuşma yaptığı sırada salonun büyük oranda boş kaldığını ortaya koyan farklı görüntüleri sık sık paylaşılarak "Fransa'nın cazibesini kaybettiği" yorumlarını yaptı.

"ÜLKELERİN DÖRTTE ÜÇÜ YOKTU"

Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından, Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında ülkelerin dörtte üçü yoktu." ifadesini kullanarak BM Genel Kurulunda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını belirtti.

Macron'un BM'deki konuşması tartışmalara neden oldu

KAFETERYAYA VEYA SİGARAYA İÇMEYE GİTTİLER

Delegasyonların dörtte üçü kafeteryada dinlenmeyi ya da sigara içmeyi Macron'u dinlemeye tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının parlatma çabasına rağmen Macron'un dikkate alınmadığını ve Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü savundu.

"FRANSA'NIN İMAJININ DÜŞTÜĞÜ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR"

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Laqua da Macron'un kürsüde ellerini kaldırdığı görüntü ile büyük ölçüde boş kalan salonun fotoğrafını yan yana paylaşarak, Macron'un BM kürsüsünde Fransa'nın konumunun düşüşüyle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesini yaptı.

Macron'un BM'deki konuşması tartışmalara neden oldu

"BOŞ BİR SALONA BOŞ BİR KONUŞMA"

Bir Twitter kullanıcısı da Macron'un kürsüdeki hareketli haline, jest ve mimiklerine dikkati çekerek "boş bir salona boş bir konuşma" ifadesini kullandı. Duval Philippe ismindeki kullanıcı da "BM'deki bu görüntü, Macron geldiğinden bu yana Fransa'nın imajının düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Kendini beğenmişliği, küçümseyici tavrı bizi dünyadan izole etti." yorumunu yaparak Fransız medyasının Macron'a abartılı övgüsünü eleştirdi.

Bu yorumların yanı sıra birçok Twitter kullanıcısı da Macron'un Fransa adına çok güzel bir konuşma yaptığını savundu.

Diğer yandan, Fransız BFMTV televizyon kanalının yayımladığı görüntülerde Macron'un BM kürsüsündeki konuşması esnasında koltukların büyük ölçüde boş kaldığı dikkati çekti.

MACRON'A AFRİKA'DAKİ FRANSIZ BİRLİKLERİ" TEPKİSİ

BM'de 30 dakika kadar konuşan Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Kesin bir şey var ki ben şu anda size konuştuğum sırada, Rus güçleri Ukrayna'da. Bildiğime göre, Ukrayna güçleri Rusya'da yok. Olan bu. Hepimiz buna bakmalıyız." sözleri de Afrika'da tepki çekti.

Afrikalı aktivist Nathalie Yamb, Macron'un bu sözleri sarf ettiği görüntüleri alıntılayarak "Kesin olan bir şey var ki sizinle konuşurken, Fransız birlikleri Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, Cibuti ve Madagaskar adalarında konuşlu ve bildiğime göre bu ülkelerin birlikleri Fransa'ya konuşlu değil." ifadesini paylaştı.

Bir kullanıcı da Afrika'daki Fransız birliklerini gösteren grafiği paylaşarak, askerlerini Afrika'dan çekmesi için Macron'a azami baskı yapılması çağrısında bulundu ve Fransa'nın kıtada askeri üs bulunduran ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
18:58 Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam
18:28 Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi
18:24 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 'Amerikan okullarında da okumadı' sözlerine Ümit Özdağ'dan cevap gecikmedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 20:28:59. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement