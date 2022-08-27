Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kaldı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kaldı

27.08.2022 17:40
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'de kalabalığı selamlamak istediği sırada protesto ve hakarete maruz kaldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'de kalabalığı selamlamak istediği sırada protesto ve hakarete maruz kaldığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre Macron, ülkenin kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrinde gençlerle kaynaşmak için tarihi müzik dükkanı "Disco Maghreb"i ziyaret ederek burada küçük bir kutlamaya katıldı.

Dükkandan çıkışta güzergahı üzerinde toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron, Cezayirlilerin protestolarıyla karşılaştı.

BFMTV'nin Twitter hesabından yayımladığı görüntülerde, Macron'un, kalabalık korumaları eşliğinde halkı selamlamaya çalıştığı görülüyor.

Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir", "Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa" sloganları yankılanmaya başlıyor.

Macron apar topar aracına bindirildi

Görüntülerde beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşasın." dediği duyuluyor.

Protestolardan sonra korumalarının Macron'u apar topar araca bindirmeye çalışması dikkati çekiyor.

Fransız basınına göre Emmanuel Macron, ziyaretini kısa keserek şehirden ayrıldı.

RMC'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Macron'un yurt dışı seyahatlerinde ortamı hissetmek için halkla iç içe olmayı hep tercih ettiği, başkent Cezayir'de koşullar el vermeyince bunu Oran'da yapmak istediği" belirtilerek protesto edenlerin yanı sıra Macron'un sevenlerinin de orada olduğu ileri sürüldü.

Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ve Fransa arasında uzun süredir yaşanan diplomatik krizden sonra 25 Ağustos'ta ülkeye yaptığı ziyaretinde, iki ülkeden ortak tarihçilerin yer alacağı sömürge dönemi arşivleri üzerinde çalışacak ortak bir komite kurulması kararını aldıklarını açıklamıştı.

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere, olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kaldı - Son Dakika

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