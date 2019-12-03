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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına...
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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