Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına...
Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına... - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına...

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına..., System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi. - LONDRA

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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