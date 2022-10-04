Macron'un "sağ koluna" yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika
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Macron'un "sağ koluna" yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı

04.10.2022 15:31
Macron'un "sağ koluna" yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sağ kolu" olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sağ kolu" olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Mediapart gazetesinin 2018'de, MSC nakliyat şirketiyle çıkar ilişkisini ortaya koyduğu Kohler hakkında yolsuzlukla mücadele derneği Anticor'un şikayeti üzerine Ulusal Mali Suçlar Savcılığı soruşturma başlattı.

Kohler, konumunu kullanarak yasa dışı menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Öte yandan Macron soruşturmaya ve gelen tepkilere rağmen Kohler'i görevden almadı.

Anticor daha önce de aynı gerekçeyle Kohler'e yönelik şikayette bulunmuş, savcılık 2019'da takipsizlik kararı vermişti.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'un 'sağ koluna' yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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