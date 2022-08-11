Macron, 2018 ve 2020 yazında yaptığı tatillerde de jetski kullanırken görüntülenmişti.

Rousseau, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, fotoğrafların Macron'un küresel ısınmayı anlamadığı algısını teyit ettiğini kaydederek "Bu bir suçtur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da çevreci vekiller jetski kullanan Macron'u 'küresel ısınmayı anlamamakla' suçladı - Son Dakika

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