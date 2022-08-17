Macron ve Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Macron ve Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü

17.08.2022 14:36
Macron ve Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün telefonda görüştü.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron ve Modi telefonda, Ukrayna- Rusya savaşı ve bu savaşın dünyanın geri kalanı için istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını ele aldı.

Açıklamada, Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmekteki kararlılığına değindiği ve ikilinin bu savaşın bitmesi için birlikte çalışmakta mutabık kaldığı ifade edildi.

Macron'un gıda krizine karşı uluslararası toplumun koordineli çalışmasının önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, iki liderin Fransa-Hindistan ikili ilişkilerinin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesindeki sorunları ve Sri Lanka'daki durumu ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un, Fransa'nın Hindistan'ın iklim hedeflerinin yükseltmesi için tam desteğinin üzerinde durduğuna işaret edildi.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron ve Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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