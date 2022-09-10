Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü - Son Dakika
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Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

10.09.2022 17:46
Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.

Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü - Son Dakika

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