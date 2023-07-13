Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kesik parmak içeren bir kutu gönderildi - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kesik parmak içeren bir kutu gönderildi

13.07.2023 10:23

17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede başlayan gösteriler sebebiyle tepkilerin hedefinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi konutuna içinde kesik insan parmağı bulunan bir kutu gönderildi. Paket polis tarafından incelemeye alınırken, Macron'un ofisinden olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi ayağa kaldıran protestolar sonrası konutuna gönderilen kutunun şokunu yaşıyor. Fransız dergisi Valeurs actuelles'in haberine göre Macron'un resmi konutuna içinde kesik insan parmağı bulunan bir kutu gönderildi. Polis paketi incelemeye alırken, Macron'un ofisinden yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

PAKET POLİS TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI

Sağ eğilimli dergiye konuşan bir güvenlik kaynağı, Elysee Sarayı'na gönderilen kutunun endişeye yol açtığını belirtti. Fransa'da yarın kutlanacak Bastille Günü öncesi gönderilen paketin polis tarafından incelemeye alındığı aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Kutuyu gönderen bir kişinin tespit edildiği ve sorgulandığı bildirildi. Macron'un ofisinden olayla ilgili açıklama yapılmazken durumun nedeniyle ilgili bir bilgi de verilmedi.

KİTLESEL PROTESTOLAR NEDENİYLE TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Fransa lideri son dönemde emeklilik yaşını yükseltme yasası ve Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren kitlesel protestolar nedeniyle tepkilerin hedefinde.

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Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

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