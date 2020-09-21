Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person artık yeni fikirler üretmediği gerekçesiyle genel başkan yardımcılığından istifa etti.

Person, Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

PARTİYE YENİ BİR SOLUK GETİRMEK AMACIYLA İSTİFA ETTİ

"LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor" diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.

DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE DE İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

Pierre Person

2022 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MACRON'U DESTEKLEYECEK

LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.