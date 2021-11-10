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Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü

10.11.2021 23:29
Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü

Son dakika habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşerek, Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşerek, Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Macron, Avustralya denizaltı krizinden 2 ay sonra Harris ile "yeni bir dönemin başlangıcı" karşısında Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Fransa ve ABD'nin geçmişte birlikte çalıştığında, "Ortak değerler sayesinde her zaman çok başarılı olduğunu" belirten Macron, "Yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuz ve işbirliğimizin kesinlikle çok önemli olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

G20 kapsamında 29 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Macron, "Birkaç gün önce Roma'da Başkan Biden ile önümüzdeki haftalar, aylar ve yıllar için yol gösteren verimli bir toplantı yaptık" dedi.

Öte yandan Fransa'ya 5 günlük ziyareti kapsamında Başkan Yardımcısı Harris, yarın düzenlenen Paris Barış Forumu'ndaki törenlere ve cuma günü ise Libya Konferansı'na katılacak.

(Melike Yazır/İHA)

Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü - Son Dakika
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