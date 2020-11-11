Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı seçilen Biden'la görüştü - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı seçilen Biden'la görüştü

11.11.2020 00:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı seçilen Biden'la görüştü, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Macron, Twitter hesabından Fransızca ve İngilizce yaptığı açıklamada, Biden'ı arayarak ABD Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti.

Emmanuel Macron, "İkim, dünya sağlığı ve uluslararası güvenlik gibi ortak öncelikler ve etkili çok taraflı eylem ortaya koymak için birlikte yapacağımız çok şey olacak." ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı seçilen Biden'la görüştü - Son Dakika


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