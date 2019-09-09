Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arnavutluk başbakanından milli marş skandalı için özür diledi
2 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi akşamı oynanan Fransa-Arnavutluk futbol maçında yanlışlıkla Andorra milli marşının çalınması üzerine Arnavut başbakandan özür diledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi akşamı oynanan Fransa- Arnavutluk futbol maçında yanlışlıkla Andorra milli marşının çalınması ve ardından Ermenistan halkından özür dilenmesi üzerine Arnavut başbakana üzüntüsünü dile getirdi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Macron'un kendisine "skandal hata" için özür dilediğini açıkladı. Macron'un yapılanı "kabul edilemez bir hata" şeklinden nitelendirdiğini söyleyen Rama, özrünü yayımlaması için Fransız cumhurbaşkanının kendisinden talepte bulunduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:00
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