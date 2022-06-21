Fransa'da geleneksel olarak her genel seçimden sonra görevdeki başbakan, cumhurbaşkanına istifasını sunuyor. Bu duruma "nezaket istifası" da deniliyor.

Macron için Fransa'yı yönetmek neden artık daha zor?

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Borne'un istifasını kabul etmedi - Son Dakika

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